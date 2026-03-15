Piacenza, riaperto e già frequentato il parco giochi del Facsal: un nuovo albero e tre divertimenti in più

Bambini che giocano serenamente riempiendo l’aria di urla di gioia, mentre mamme e papà li osservano da lontano: i piacentini si sono riappropriati così del parco giochi sul Pubblico Passeggio, riaperto sabato 14 marzo dopo gli interventi di manutenzione. Le operazioni di pulizia sono state completate da Iren il giorno precedente.

L’area era chiusa dal 2 marzo per lavori di miglioria, tra cui la realizzazione di un terrapieno con siepe per contenere il ghiaietto nella zona della piramide e la posa di tre nuovi giochi a integrazione dell’area ludica. È stato inoltre piantumato un nuovo albero in una buca già esistente e sistemati tavoli e sedie sotto il gazebo, ora coperto da un telo ombreggiante.

Già nelle prime ore della mattinata il parco è stato preso d’assalto da famiglie e bambini curiosi di provare le novità: molto utilizzati i nuovi giochi, la piccola area per saltare e fare il girotondo, oltre alla teleferica e alle tradizionali altalene.

Il parco è aperto dalle 7.30 alle 18.30 tra ottobre e febbraio e dalle 6.30 alle 22 da marzo a settembre. I giochi sono riservati ai bambini fino ai 12 anni.