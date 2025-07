Piazza Cittadella, il Comune rompe con Gps-Pc Parcheggi

Una rottura che segna una svolta nella lunga vicenda del cantiere di piazza Cittadella. Il Comune di Piacenza ha avviato ufficialmente le procedure di risoluzione del contratto con la concessionaria Gps-Piacenza Parcheggi, guidata da Filippo Lodetti Alliata, a seguito dell’esito negativo del tavolo tecnico concluso il 22 luglio. Due i principali motivi che hanno spinto l’amministrazione ad aprire il procedimento: un ritardo complessivo di circa 240 giorni rispetto al cronoprogramma previsto per il parcheggio interrato da 250 posti, e la mancata presentazione di documentazione bancaria aggiornata, la cosiddetta “bancabilità”, più volte richiesta per verificare l’affidabilità economica del progetto.

Il concessionario ha ora 31 giorni di tempo per rimediare, presentando un nuovo cronoprogramma e fornendo le garanzie finanziarie necessarie. In caso contrario, il contratto decadrà automaticamente, con effetti non solo sul cantiere ma anche sulla gestione delle strisce blu, che rientra nella stessa concessione.

Le incognite per i prossimi mesi sono molte: un’eventuale risoluzione potrebbe bloccare a lungo i lavori e obbligare il Comune a trovare soluzioni alternative. E si profila anche una possibile battaglia legale: è infatti probabile che GPS impugni l’atto. Intanto a Vicenza, dove Lodetti Alliata è coinvolto in una concessione simile, il Tar del Veneto ha bocciato la richiesta della società di sospendere parte del canone non versato da due anni. Anche lì, il Comune ha avviato la procedura di risoluzione.

Dopo mesi di attesa e tensioni, l’amministrazione Tarasconi ha dunque deciso di assumere un ruolo più fermo. Come aveva anticipato la sindaca, era arrivato il momento di scegliere una direzione. E quella imboccata ora sembra chiara: o GPS rientra nei ranghi entro un mese, oppure sarà addio definitivo.

Il comunicato del Comune

Il Comune di Piacenza ha notificato una diffida formale a Piacenza Parcheggi Spa, concessionaria per la realizzazione e gestione del parcheggio interrato di Piazza Cittadella, contestando due gravi inadempienze: la mancata trasmissione della documentazione bancaria aggiornata rispetto a quella prodotta lo scorso anno, a conferma del finanziamento; in secondo luogo, il ritardo di oltre 240 giorni rispetto al crono-programma dei lavori. Il procedimento segue la valutazione, nei giorni scorsi, della risposta inviata il 16 luglio da Piacenza Parcheggi a fronte delle richieste di chiarimento da parte del Comune, e la chiusura in disaccordo del tavolo tecnico tra Ente e concessionario. La diffida, che concede 31 giorni per sanare le inadempienze, è stata trasmessa anche alle compagnie assicurative per l’attivazione delle garanzie fideiussorie. In caso di mancato adempimento, il contratto sarà considerato risolto di diritto e sarà avviata l’applicazione di penali per i ritardi accumulati.