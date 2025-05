Piazza Duomo, al via l’area pedonale urbana

È iniziata questa mattina, 12 maggio, l’attivazione in pre-esercizio delle nuove telecamere a presidio dell’area pedonale urbana di piazza Duomo. I dispositivi, attivi 24 ore su 24 ma per ora senza sanzioni, sono stati installati all’intersezione con via Romagnosi e via Daveri, e sul lato opposto, verso via Pace e i chiostri del Duomo.

In questa prima fase, come già avvenuto per piazza Cavalli, le telecamere si limitano a monitorare i transiti. Nessuna multa sarà elevata almeno fino al 16 giugno - è questa la previsione del Comune. L’obiettivo è dare tempo ai cittadini e agli operatori della zona di abituarsi alle nuove regole.

Auto in piazza Duomo a Piacenza

Non manca però qualche perplessità tra i commercianti, che lamentano una comunicazione poco chiara e temono effetti negativi sul flusso di clienti. "Sarebbe stato meglio evitare questa misura - commenta Matteo Velasquez, del minimarket in via Daveri - alcuni clienti ci hanno chiesto informazioni perché non c’è molta chiarezza". Simile il tono di Rossella Botti, dell’enoteca sotto i portici: "Ho già visto meno auto, ma devo capire bene come funziona per me che lavoro qua con un bar”. Critico anche Loris Pulcani, della Bottega del vimini: "Per noi è svantaggiosa. Già mancano parcheggi, ora c’è un’altra barriera. E il pass Ztl da rinnovare costa 200 euro". Più attendista Natale Sala, titolare di un negozio di abiti da cerimonia: "Ho visto comunque diverse auto stamattina, non so ancora se la misura sia utile o meno".

L’amministrazione comunale ha fatto sapere che i pass Ztl già attivi sono stati aggiornati automaticamente: residenti, persone con disabilità, esercenti e titolari di postazioni mercatali possono continuare a circolare senza fare nuove richieste. L’area pedonale comprende anche via Vago, vicolo del Tarocco, vicolo Pazzarelli, via Chiapponi (tra via XX Settembre e via Sopramuro) e la stessa via XX Settembre. Rimangono a libero accesso via Vescovado, via Nicolini, i chiostri del Duomo e via Prevostura.