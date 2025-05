Piazza Duomo, debutta la zona pedonale: nel primo giorno 215 i "multati per finta"

È scattata nella mattinata di lunedì 12 maggio l’attivazione sperimentale - ovvero senza sanzioni - delle nuove telecamere che monitorano l’accesso dei veicoli all’area pedonale urbana (Apu) di piazza Duomo. I due dispositivi, già installati e collaudati, vigilano 24 ore su 24, sette giorni su sette, senza interruzioni né distinzioni tra il giorno e la notte, a differenza della Ztl, che invece prevede finestre orarie. Il primo varco è posizionato all’intersezione tra via Romagnosi e via Daveri, il secondo sul lato opposto, all’altezza della confluenza tra via Pace e i chiostri del Duomo. Ieri fino alle 18, prima giornata di attivazione sperimentale (ovvero senza sanzioni): al varco piazza Duomo-via Romagnosi, i transiti registrati sono stati 648.

Di questi, 153 sono potenzialmente sanzionabili stando alla rilevazione del sistema. Ovvero si tratta di veicoli che risultano privi di pass specifico per l’Apu. Per quanto riguarda il varco piazza Duomo-via Pace, i transiti sono stati 157, di cui 72 potenzialmente sanzionabili. Ora la Polizia locale dovrà fare delle controlli in modo da verificare che il sistema funzioni correttamente e che le rilevazioni siano corrette.

La misura dell’isola pedonale, analoga a quella già introdotta dalla giunta Tarasconi in piazza Cavalli, è partita tra un misto di incertezze, dubbi e qualche lamentela da parte degli esercenti della zona. Sebbene la fase attuale sia sperimentale e non preveda multe - almeno fino alla metà di giugno - alcuni commercianti hanno già espresso perplessità sull’impatto del provvedimento.