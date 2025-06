Piazza Duomo, oggi scattano le multe fino a 140 euro

Da oggi, lunedì 23 giugno, entra in vigore la videosorveglianza attiva 24 ore su 24 in piazza Duomo, con multe fino a 140 euro per chi viola l’isola pedonale: 83 euro per l’infrazione base, 15 per la notifica e altri 42 in caso di sosta. Dopo oltre un mese di sperimentazione, le telecamere ora inviano sanzioni automatiche. L’Area Pedonale Urbana (Apu) vieta il transito ai non autorizzati tutti i giorni, a tutte le ore.

Nella settimana di monitoraggio, dal 9 al 15 giugno, si sono registrati circa 60 accessi irregolari al giorno, pari a oltre 400 infrazioni settimanali.

Secondo il vicesindaco Matteo Bongiorni, l’obiettivo è tutelare e valorizzare uno spazio simbolico del centro storico, rendendolo più sicuro e vivibile. Due varchi elettronici controllano gli accessi: uno da via Daveri/via Romagnosi, l’altro da via Pace, provenendo da via Scalabrini. È necessario seguire percorsi specifici per non incorrere in sanzioni.

Piazza Duomo è pedonale dal 2005, ma finora mancavano controlli efficaci. Come già avvenuto in piazza Cavalli e corso Vittorio Emanuele con l’installazione di telecamere, ora anche qui i divieti diventano reali. I permessi già concessi a residenti, disabili e mezzi autorizzati restano validi. Da oggi parte anche la videosorveglianza in via del Cementificio, nel quartiere Baia del Re, altra area Apu.