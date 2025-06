Piazza Duomo pedonale, debutto con 66 multe. Molti passaggi abusivi di notte

Il primo giorno di attivazione dell’Area Pedonale Urbana (Apu) in Piazza Duomo a Piacenza ha registrato 66 ingressi non autorizzati, rilevati dai varchi elettronici attivi 24 ore su 24. I passaggi abusivi, registrati dalle telecamere, ci sono stati un po' in tutte le ore ma lunedì si sono concentrati soprattutto dalle 18 in poi. I varchi più violati sono via Romagnosi-via Daveri (45 passaggi non autorizzati) e via Pace (21). Chi entra illegittimamente può sanare la situazione entro le 24 ore successive facendosi rilasciare un pass a pagamento, ma solo recandosi allo sportello Quic di viale Beverora.

La Apu di Piazza Cavalli ha registrato 1.566 sanzioni nei primi cinque mesi del 2024.

L’area pedonale punta a valorizzare il centro storico, ma resta ancora poco compresa. Molti, ad esempio, confondono l’Apu, che resta attiva giorno e notte 24 ore su 24, con la Ztl, che invece è in funzione solo durante il giorno dalle 8 alle 19.

Le pattuglie municipali restano attive soprattutto nei weekend e durante i “Venerdì Piacentini”. Le sanzioni possono arrivare a 140 euro.