Piazza Duomo senza auto, piacentini disciplinati

“Nessuna anomalia”. Il rapporto della polizia municipale sulla prima giornata di piazza Duomo trasformata in Area Pedonale Urbana (Apu) è filato via liscio. Il divieto di accesso alle auto è scattato ieri, 23 giugno 2025, alla mezzanotte e per ora sembra che i piacentini si siano rivelati disciplinati. Finita la sperimentazione, da ieri si fa sul serio: le multe per i trasgressori dovranno essere pagate



Ma il vero test, sostengono gli uffici comunali, è di notte, specie nel fine settimana quando molti confondono la libertà di muoversi nella Zona a traffico limitato dopo le 19 con la restrizione totale dell’Apu che funziona 24 ore su 24. In Piazza Cavalli per questa ragione sono state comminate a suo tempo numerose multe. L’esperienza dovrebbe essere servita e servire da monito per il nuovo divieto in piazza Duomo.