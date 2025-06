Consiglio comunale infuocato sul caso "piazza Cittadella"

Sul progetto di piazza Cittadella «Europa Verde ha sempre attaccato duramente questa giunta. Poi cosa succede? Un suo esponente è stato nominato rup (responsabile unico del procedimento, ndr) nella pratica di piazza Cittadella e magicamente Europa Verde è sparita dai radar, silenzio assoluto. Questo è un po’ il vostro metodo: incarichi, nomine, relazioni e in cambio il silenzio e il consenso». Le parole con cui Sara Soresi (FdI) ha attaccato la giunta hanno sollevato sdegno trasversale ieri in Consiglio. Boris Infantino (Piacenza Coraggiosa) ha parlato di «offesa a tutti i consiglieri, si dice che il rup sarebbe stato scelto per comprare il silenzio di una forza politica, non è possibile accettare cose di questa gravità». Si è associato Stefano Cugini (ApP)bollando come «infamanti le affermazioni di Soresi». «Posso capire la politica quando si richiama al poltronificio, non è bello ma fa parte del gioco; quando però c’è di mezzo un tecnico, un dipendente comunale, dire che è stato messo lì per quel motivo è un’accusa di cui o si hanno le prove o è un’infamia», ha replicato Cugini chiarendo che la persona evocata da Soresi «non è mai stata iscritta a Europa Verde». Leggi tutto qui