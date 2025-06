Piazza Cittadella, clima rovente in consiglio comunale

Clima politico rovente dopo l’intervista della sindaca Katia Tarasconi a “Libertà” in cui ha mandato a Piacenza Parcheggi-Gps un forte monito sul rischio di risoluzione contrattuale se in piazza Cittadella il cantiere continuasse a segnare il passo. Dopo il comunicato del centrodestra, che nella mattinata del 26 giugno 2025 ha chiesto le dimissioni della sindaca, nel pomeriggio la polemica si è trasferita in consiglio comunale.

Nel pomeriggio il campo di battaglia si è trasferito in consiglio comunale. All’ordine del giorno anche un’interrogazione di Sara Soresi (FdI) relativa all’appalto assegnato nel 2012 a Gps per la costruzione del parcheggio interrato in Cittadella e la riqualificazione della piazza. A suo giudizio «la consegna, l’estate scorsa, delle aree di cantiere al concessionario è avvenuta in mancanza delle due condizioni che, ai sensi del contratto di concessione del 2013 e dell’addendum di dicembre 2023, sarebbero state necessarie: la presenza delle garanzie bancarie (bancabilità) e l’integrazione della polizza fideiussoria sulla regolare esecuzione dell’opera».

consiglio comunale roccella

Non solo, Soresi sostiene nell’interrogazione che la stipula e l’erogazione di quelle garanzie era condizionate da una serie di fattori tra i quali la «regolarità di rapporti» delle ditte concessionarie con il Comune, regolarità che «non può dirsi esistente, considerando il contenzioso in essere» tra Palazzo Mercanti e Piacenza Parcheggi per omesso pagamento dell’Imu proprio sulle aree di piazza Cittadella.