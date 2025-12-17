Prova di forza in Consiglio, l'opposizione non concede tregua

Va avanti in consiglio comunale la prova muscolare sul bilancio di previsione 2026-28. Messo in atto dalle 14 di ieri, l'ostruzionismo serrato dell'opposizione non ha dato tregua alla maggioranza nel tentativo di batterla per sfinimento, cioè di far mancare il numero legale di 17 presenze necessario per il mantenimento della seduta. Tentativo vano: alle 15 di oggi pomeriggio, allo scoccare delle 25 ore di discussione ininterrotta, quando in esame era il 30esimo dei 52 emendamenti sul tavolo, la coalizione di centrosinistra era riuscita a reggere alla prova di forza respingendo l'offensiva del centrodestra e di ApP fatta di massicci interventi oratori utilizzando tutti i tempi a disposizione. Un esercizio di tenuta verbale diventato vera e propria maratona che si avvia a battere ogni precedente record consiliare.