Rifiuti, al vaglio ecostazioni "smart" aperte 24 ore su 24

Nuove ecostazioni informatizzate aperte 24 ore su 24. E campane condominiali "intelligenti" collegate direttamente agli abitanti degli stabili. E' anche in queste due direzioni che, a Piacenza, si sta valutando di apportare miglioramenti al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Durante il consiglio comunale, è emersa la volontà di introdurre correttivi concreti al modello "puntuale", oggi in fase di sperimentazione su oltre metà del territorio e destinato a entrare pienamente a regime entro il gennaio del 2026. Le novità in arrivo mirano a rendere più efficiente e flessibile il conferimento, soprattutto nei quartieri ad alta densità abitativa.

Tra le soluzioni allo studio da parte di Iren, in collaborazione con l’amministrazione comunale, spicca appunto la creazione di ecostazioni digitali accessibili a tutte le ore: ogni conferimento sarà tracciato tramite registrazione dell’utenza, così da mantenere l'equità del sistema e ridurre gli abbandoni. Parallelamente, nei grandi complessi residenziali come quello di via Gadolini (121 appartamenti), si valuta l’introduzione di campane condominiali informatizzate, installate su strada ma accessibili solo ai residenti tramite badge o codice identificativo.

Intanto in aula s'infiamma il dibattito sulle condizioni di pulizia della città. Per il centrodestra «che la città non sia pulita è sotto gli occhi di tutti». Ma la maggioranza di centrosinistra controbatte: «Siete disfattisti». E sostiene che la nuova raccolta «sta già producendo miglioramenti».