Formula 2: raffica di squalifiche, Fornaroli in testa alla classifica

Una domenica decisamente bizzarra, ma che si chiude con il sorriso. In Formula 2 Leonardo Fornaroli torna dal week end di Spa-Francorchamps con l'etichetta di fresco leader del circuito. Dopo aver vinto sabato la sua seconda Sprint Race consecutiva dopo quella di Silverstone, stamattina (domenica) il pilota piacentino dell'Invicta Racing - venerdì settimo nelle qualifiche - ha stretto i denti nella Feature Race confermando lo stesso piazzamento (settimo posto) e confermando quella terza piazza nella classifica piloti arrivata sabato sera dopo il quarto posto della vigilia.Le sorprese, però, non sono finite: Alex Dunne, poleman e vincitore della Feature Race, ha subìto una penalizzazione di dieci secondi-post gara e così Fornarolì è balzato al sesto posto di giornata ma soprattutto in testa alla classifica piloti. Una leadership che involontariamente è stata rafforzata dalla seconda notizia post-Feature Race: la squalifica del secondo classificato, Arvin Lindblad, che ha regalato così la vittoria domenicale a Roman Stanek, compagno di scuderia di Fornaroli, ora quinto di giornata e ancor di più primo in classifica piloti con 125 punti, a +3 su Richard Verschoor (122).