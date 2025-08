Leo Fornaroli a Budapest per dettare ancora legge

Sarà la pista di Budapest il nuovo terreno di confronto per Leonardo Fornaroli nel Campionato di Formula 2, pronto per la tre giorni ungherese che scatterà oggi per concludersi domenica. Il pilota piacentino dell'Invicta Racing ci arriva con la fresca etichetta di leader dopo i 21 punti conquistati a Spa-Francorchamps, dove la seconda vittoria consecutiva nella Sprint Race (dopo quella di Silverstone) e la quinta posizione finale nella Feature Race gli hanno permesso di balzare in vetta. In Belgio, Fornaroli ha conquistato il maggior numero di punti nei nove Gran Premi fin qui disputati, dove è comunque sempre andato a punti nell'arco dei week end, mostrando ancora una volta una grande costanza. A Budapest - decimo Gran Premio dei quattordici stagionali previsti - il programma si aprirà oggi con il doppio appuntamento: alle 11.05 spazio alle prove libere (45 minuti), mentre alle 15.55 scatteranno le qualifiche (mezz'ora). Sabato alle 14.15 inizierà la Sprint Race, mentre domenica la Feature Race (spegnimento dei semafori alle 10) chiuderà la tre giorni ungherese.