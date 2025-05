Tutto pronto per la Placentia Half Marathon, la festa parte stasera

Discoteca sotto le stelle al Daturi, giochi e attività per i più piccoli, visite guidate tra le bellezze della città, convegni, iniziative solidali e tanto tanto altro. Da sempre, la Placentia Half Marathon è molto di più di una mezza maratona. Si tratta infatti di una grande festa che dallo sport abbraccia ambiti culturali e artistici capaci di coinvolgere davvero tutti dai più piccoli ai più grandi.

E la festa è pronta a incominciare. La mezza maratona partirà ufficialmente alle 9.30 di domenica 4 maggio all’ombra di Palazzo Farnese, ma la tre giorni di eventi inizierà già stasera, venerdì 2 maggio, dall’arena Daturi che si trasformerà in un palcoscenico esclusivo per “Gigi l’altro” spettacolo musicale che renderà omaggio alle hit intramontabili di Gig D’Agostino.

Una grande festa (non solo) dello sport: tutte le iniziative

Con la 28esima Placentia Half Marathon lo sport incontra la cultura e la solidarietà. A impreziosire il finesettimana piacentino la passeggiata culturale tra le bellezze del centro storico chiamata Scopripiacenza con partenza dal Datura sabato 3 maggio alle 15.15. Sempre sabato, nel salone d'onore di palazzo Gotico, si terrà il convegno ManuPausa, in concomitanza con l’evento dedicato ai più piccoli di Hakuna Matata al Daturi. Alle 17 poi grande attesa per la partenza di 100% Progetto Vita. La domenica oltre alla gara competitiva via ai tradizionali appuntamenti con la Camminata delle associazioni e la Minimaratona Pedibus. La grande festa terminerà a tempo di musica con la Radio Sound Color.

Le modifiche alla viabilità



Nelle giornate del 3 e 4 maggio, si applicheranno divieti di sosta con rimozione forzata e di circolazione in numerose strade interessate dal tragitto. Tutti sul sito della manifestazione e del Comune di Piacenza. Per consentire la realizzazione in sicurezza della manifestazione , già a partire dalle ore 14 di oggi, venerdì 2 maggio, sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta in largo Brigata Piacenza.Nelle giornate del 3 e 4 maggio, si applicheranno divieti di sosta con rimozione forzata e di circolazione in numerose strade interessate dal tragitto. Tutti sul sito della manifestazione e del Comune di Piacenza.

