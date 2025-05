La mezza maratona conquista la città e tocca quota 1.900

La Placentia Half Marathon ha preso possesso del centro storico. In piazza Cavalli è ormai terminato l'allestimento in vista della gara che partirà domani mattina alle 9.30 da piazza Cittadella (guarda il percorso), mentre al Daturi è scoppiata la festa per i bambini, con l'Hakuna Matata organizzato al Daturi da Acrobatic Fitness. E poi la camminata ScopriPiacenza per scoprire le bellezze del centro storico, la passeggiata 100% Progetto Vita, il convegno sulla menopausa a Palazzo Gotico con Martina Colombari e la serata musicale al Daturi di Radio Sound.

Nelle palestre alle spalle di Palazzo Farnese, il piccolo esercito di volontari consegna i pettorali ai 1.900 iscritti: 1.700 per la mezza maratona, a cui si sommano duecento partecipanti alla staffetta. A questi, domattina di aggiungeranno circa cinquemila partecipanti al Pedibus e alla Camminata delle associazioni, portando a quasi settemila le persone che ufficialmente parteciperanno alla grande festa che tocca tutta la città.

L'Hakuna Matata nelle foto di Claudio Cavalli

La passeggiata di ScopriPiacenza nelle foto di Claudio Cavalli

Il convegno sulla menopausa con Martina Colombari nelle foto di Claudio Cavalli