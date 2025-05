Arriva la Placentia Half Marathon, attenzione alle modifiche alla viabilità

Piacenza si prepara a vivere la 28esima edizione della "Placentia Half Marathon” e, come ogni anno, si prevedono importanti eventi collaterali e modifiche temporanee alla viabilità nelle giornate del 2, 3 e 4 maggio 2025

A partire dalle ore 14 del 2 maggio fino al termine della manifestazione, sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta in largo Brigata Piacenza. Da tale divieto, saranno esonerati i mezzi del trasporto pubblico locale, i taxi e i mezzi che forniscono servizi ambientali e quelli della manifestazione.

Nelle giornate del 3 e 4 maggio, si applicheranno divieti di sosta con rimozione forzata e di circolazione in numerose strade

Il Comune di Piacenza invita i residenti e i partecipanti a tenere presente queste modifiche alla viabilità e a pianificare i propri spostamenti di conseguenza. Alcune strade saranno soggette a divieti di sosta con rimozione forzata, e i veicoli lasciati in sosta nonostante i divieti saranno rimossi.

Nello specifico, il Comune nelle giornate in questione dispone la revoca del divieto di sosta con rimozione forzata in via Tramello; la revoca del divieto di circolazione e divieto di sosta nel tratto pedonale di via Maculani; queste revoche sono istituite al fine di consentire la sosta ai veicoli dei partecipanti alla Maratona, i quali dovranno apporre sul parabrezza un apposito contrassegno identificativo.