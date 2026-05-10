È il giorno della mezza maratona dei record

È arrivato il grande giorno. Stamattina alle 9.30 da via Cavour (novità assoluta) scatterà la ventinovesima Placentia Half Marathon, la tradizionale mezza maratona di Piacenza che ha fatto già incetta di numeri in grande crescita, per un successo in termini di iscrizioni che rende orgogliosa la macchina organizzativa guidata da Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti.

È proprio quest’ultimo a parlare dell’evento che illumina la nostra città, appuntamento fisso nel mese di maggio che ormai tutti hanno imparato a conoscere nel corso dei decenni.

«Abbiamo chiuso le iscrizioni perché non c’erano più posti disponibili - racconta Perotti - lo stop sarebbe stato a quota 2.000, che abbiamo raggiunto, poi si è liberato qualche pettorale per alcune rinunce e lo abbiamo rimpiazzato. Avere così tanti runner che individualmente corrono la mezza maratona, a cui si aggiungono ben 130 coppie a staffetta (quindi 260 atleti), è il massimo a cui possiamo ambire a livello organizzativo. Andare oltre per noi vorrebbe dire non riuscire a gestire al meglio “l’esercito” di presenze e quindi preferiamo fare così. L’anno scorso eravamo arrivati a quota 1800 più le staffette, quest’anno ci siamo superati sensibilmente».

I piacentini in gara sono quasi 500.

Dopo il primo passaggio dei runner sul Facsal (con l’atteso saluto dei bambini), intorno alle 9.45 partirà il festoso esercito della Camminata delle Associazioni e Minimaratona Pedibus (quasi 5mila iscritti complessivi). Il primo evento, invece, sarà alle 8, con la partenza da via Cavour (la stessa della mezza maratona agonsitica) della quarta staffetta “Salvati-salvatori”, che vedrà poi il raduno alle 11.30 in largo Battisti per le foto di rito e l’arrivo tutti insieme in piazza Cavalli prima della consegna finale di una medaglia raffigurante il Tondo di Botticelli per tutti i partecipanti.