La mezza maratona rivoluziona la viabilità

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della Placentia Half Marathon, l’allestimento delle strutture e le iniziative collaterali programmate, come sempre si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Primi provvedimenti da oggi

Già dalle 14 di domani, sino al termine della manifestazione, in largo Brigata Piacenza sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, nonché il divieto di circolazione: dal provvedimento sono esonerati unicamente i mezzi a servizio della manifestazione, il trasporto pubblico locale, i taxi e i veicoli che effettuano attività ambientali.

I provvedimenti di sabato

Mercato sul Facsal

Sabato il mercato cittadino si trasferirà dal centro storico al Pubblico Passeggio e già dalle 6 del mattino, sino alle 24 di domemica, saranno vietate la circolazione e la sosta all’interno del perimetro di piazza Cavalli, piazza Mercanti, via Alberici e via Giordani, nel tratto tra il Facsal e Stradone Farnese.

Divieti di sosta

Dalle 21 di sabato, sino al termine del passaggio degli atleti nella tarda mattinata di domenica, divieto di sosta con rimozione forzata lungo via Abbondanza, via Trebbiola, piazzetta Santa Maria, Viale Pubblico Passeggio, via Fontana, via XXIV Maggio - nel tratto da piazzale Torino all’intersezione con via Da Saliceto - nonché in piazzale Medaglie d’Oro, lungo la carreggiata Ovest di via Manfredi (corsia in direzione stadio), in via Gorra, via Calciati, piazzale Veleia, via Bolzoni, nel tratto di via Colombo tra via Bolzoni e piazzale Roma.

Provvedimenti di domenica

Divieti di sosta

Sarà in vigore dalle 2 del mattino di domenica, sino al termine del passaggio degli atleti, il divieto di sosta in via Cavour, via Gregorio X (da via Cittadella a via Cavour), viale Risorgimento, viale S. Ambrogio (nel tratto tra piazzale Milano e via Abbondanza), via Alberoni, via La Primogenita (da via Alberoni a piazzale Roma), negli spazi di parcheggio dal civico 2 al civico 6 di piazzale Roma, nel tratto di viale Patrioti tra piazzale Roma e piazzale Libertà, in piazzale Libertà, corso Vittorio Emanuele, via XXI Aprile (da viale Sant’Ambrogio a via Del Pontiere), così come in via Del Pontiere, lungo l’argine del Po, in strada dell’Aguzzafame, strada di Camposanto Vecchio, via Trebbia, via Monte Carevolo, via Anguissola e nel tratto di via XXI Aprile tra via Fontana e piazzale Torino.

Posteggi per i partecipanti

Contestualmente, per i soli partecipanti alla mezza maratona - che dovranno apporre lo specifico contrassegno sul parabrezza - dalle 2 del mattino di domenica sarà possibile posteggiare lungo via Tramello e nel tratto pedonale di via Maculani.

Divieti di circolazione

Dalle 8.30 di domenica, sino al termine del passaggio degli atleti, sarà vietata la circolazione in via Cavour, via Bacciocchi, viale Risorgimento, piazzale Milano, viale S. Ambrogio (da piazzale Milano a via Abbondanza), nella stessa via Abbondanza in via Trebbiola, piazzetta S. Maria, via Alberoni, via La Primogenita (tra via Alberoni e piazzale Roma), in piazzale Roma, nel tratto di viale Patrioti tra piazzale Roma e piazzale Libertà, in piazzale Libertà, viale Pubblico Passeggio, Corso Vittorio Emanuele, piazza Cavalli, via XXI Aprile (tratto viale Sant’Ambrogio – via Del Pontiere), lungo l’argine del Po, in strada dell’Aguzzafame, strada di Camposanto Vecchio, via Trebbia, via Monte Carevolo, via Anguissola, via Fontana, via XXIV Maggio (lungo la carreggiata Ovest con direzione da piazzale Torino a via Da Saliceto), nella stessa via Da Saliceto, piazzale Medaglie d’Oro, via Manfredi in direzione stadio, via Gorra, lungo la carreggiata Est di corso Europa (in direzione via Calciati), lungo la stessa via Calciati, in piazzale Veleia e via Bolzoni.

Viabilità modificata

Dalle 8.30 di domenica, sino al termine del passaggio degli atleti, nella corsia nord di via Conciliazione (lato Esselunga), nel tratto tra l’intersezione con via don Dieci e la rotatoria tra via Calciati e corso Europa si potrà circolare in entrambi i sensi di marcia. Contestualmente, sarà revocato anche il senso unico vigente in via Bubba.

Durante il percorso, per brevi periodi volti a consentire l’attraversamento degli incroci da parte degli atleti, potranno rendersi necessarie alcune interruzioni del traffico.

Stop ai mezzi pesanti

Dalle 6 alle 24 di domenica, infine, all’interno della zona di particolare rilevanza urbanistica è vietata la circolazione ai mezzi con massa complessiva superiore ai 35 quintali.

Le esenzioni

Da tutte le limitazioni sono esonerati i mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e a servizio della manifestazione.