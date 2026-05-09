Il percorso della Placentia Half Marathon VIDEO
Dalla nuova partenza in via Cavour a piazza Cavalli: tutti i dettagli della mezza maratona di Piacenza
Redazione Online
|2 ore fa
Partenza spostata da piazza Cittadella a via Cavour, start alle 9.30, giro in centro storico per il primo passaggio in piazza Cavalli passando per il Facsal traboccante dell'entusiasmo dei bambini, poi discesa verso l'argine del fiume Po, Borgotrebbia, barriera Torino, via Manfredi, lo stadio, il temutissimo corso Europa, il Pubblico passeggio e la volata verso il traguardo di piazza Cavalli. Questo il percorso che i duemila partecipanti all'edizione 2025 della Placentia Half Marathon devono affrontare. Tempo limite per correre i 21 chilometri e 97 metri: tre ore.
Leggi anche