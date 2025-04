Formula 2, in Arabia buon terzo tempo per Leo Fornaroli

E’ un Leonardo Fornaroli sempre protagonista quello che inaugura con un terzo tempo nelle qualifiche il week end in Arabia Saudita, con la giornata di oggi sulla pista di Jeddah ad aprire la tre giorni del terzo appuntamento stagionale di Formula 2. Il pilota dell’Invicta Racing, arrivato in territorio saudita con la leadership in classifica dopo la brillante prestazione in Bahrain, si è ben difeso fermando il cronometro sul tempo di 1 minuto 43 secondi 671, a quasi un decimo da Crawford (Dams, tempo di 1 minuto 43 secondi 579 e pole position), mentre secondo è il francese Victor Martins (Art) con il tempo di 1 minuto 43 secondi 601. Non è stato tutto facile per il classe 2004 di Piacenza, perché a 5 minuti dalla fine la bandiera rossa per l’errore di Bennett (team Van Amersfoort) che ha sbattuto contro il muro dopo la perdita del posteriore ha rimesso tutti in pit lane e poi di nuovo in pista. Una situazione praticamente “one-shot”, che con carattere e stoffa Fornaroli ha saputo sfruttare a proprio favore. “E’ stata una qualifica estremamente difficile - le parole di Leonardo - sono molto contento per la terza posizione, perché con la bandiera rossa poteva succedere di tutto a cinque minuti dal termine del tempo a disposizione. Siamo riusciti a mettere insieme un giro molto buono, sentivo un ottimo feeling con la macchina ed ero cosciente di poter fare un ottimo risultato. Ancora una volta sono andato vicinissimo alla pole position su una pista che non conoscevo, quindi sono estremamente soddisfatto”. Sabato alle 17 italiane scatterà la Sprint Race, dove Leo partirà dalla quarta fila (settimo posto) in virtù dell’inversione dei primi dieci migliori tempi delle qualifiche secondo il regolamento. Domani (domenica), invece, nella Feature Race (ore 15,25 in Italia) Fornaroli partirà in seconda fila (terzo pilota), pronto a dare l’assalto alla testa della corsa.