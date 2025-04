Leo Fornaroli oggi in pista, partenza dalla seconda fila

Oggi, domenica 20 aprile, alle 15.25 italiane, Leonardo Fornaroli scatterà dalla seconda fila del Gran Premio dell’Arabia Saudita. A Jeddah, per il giovanissimo pilota piacentino della Invicta Racing, sarà tempo del terzo gran premio della sua carriera in Formula 2. Il rookie, dopo le buone prestazioni delle precedenti uscite, ieri ha conquistato due punti nella Sprint Race che gli permettono di restare sul podio della classifica generale: il terzo posto segue al primato detenuto dopo il gp di sette giorni fa in Bahrein.