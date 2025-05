Settimo nella Sprint Race, Leo al secondo posto in generale

Concreto e regolare, come del resto è sempre in pista Leonardo Fornaroli. Il pilota piacentino di Formula 2 ha strappato un prezioso settimo posto (e quindi due punti in più in classifica generale) dopo la Sprint Race andata in scena oggi, sabato 17 maggi, sul circuito di Imola. Fornaroli è stato il solo big di classifica ad andare a punti nel corso della prova che è preludio al Gran Premio che si correrà domenica 18 maggio.

«C'è qualcosa da migliorare, ma siamo fiduciosi» le parole del talento nostrano della Invicta Racing che sale al secondo posto in classifica, a 11 lunghezze dal leader Verschoor.