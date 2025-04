Per Leo settimo posto a Jeddah e altri due punti preziosi

Settimo posto e due punticini preziosi per Leonardo Fornarol nella Sprint Race di oggi, sabato 19 aprile, a Jeddah nella giornata centrale del Gran Premio in Arabia Saudita di Formula 2.Dopo il terzo posto nelle qualifiche di ieri, il pilota piacentino ha battagliato nella gara che lo vedeva partire ottavo in griglia in virtù dell'inversione dei primi dieci tempi del venerdì prevista dalle qualifiche.

Fornaroli ha saputo tener stringere i denti e ha migliorato di una posizione nel corso della gara, precedendo il francese Victor Martins. La vittoria è andata ad Arvin Limblad, con il britannico alla prima vittoria assoluta in categoria. Secondo lo spagnolo Pepe Martì, che ha beneficiato della penalizzazione di Richard Verschoor (partito in pole position) per la scorrettezza ai suoi danni. Chiude il podio di giornata Alex Dunne, terzo. Domenica alle 15,25 italiane la Feature Race, con Fornaroli (alla vigilia del Gran Premio leader della classifica e ora terzo) che partirà in seconda fila (terzo posto).