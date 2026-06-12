Fornaroli vola nello storico debutto

Leonardo Fornaroli ha debuttato in Formula 1 partecipando alla prima sessione di prove libere sul circuito catalano di Montmeló (Barcellona), guidando la vettura ufficiale McLaren (MCL40) al posto di Lando Norris, campione del mondo in carica e compagno di scuderia. Dopo tre test con vetture degli anni scorsi e sfruttando il regolamento che prevede almeno quattro prove libere stagionali da concedere ai piloti esordienti in squadra, Fornaroli ha brillato, facendo registrare il quinto tempo e non facendo rimpiangere Norris, contribuendo alla buona sessione del “Team Papaya” che ha colto anche la seconda piazza con Oscar Piastri.

« È stata una sessione pulita - ha raccontato Fornaroli, in pista con il numero 67 - sono contento di come sia andata. Sto cercando di fare tutto al meglio, concentrandomi sempre sul lavoro senza voler strafare. Con il team sto lavorando molto al simulatore e questo mi dà un grande aiuto. Questa filosofia sta pagando». Una giornata storica che l’avrebbe potuto vedere affiancato all’amico e campione del momento Kimi Antonelli per una giovanissima coppia italiana ricca di talento. «Peccato non aver potuto girare con lui, sarebbe stato molto bello, spero succederà in futuro », l’auspicio del pilota piacentino.

Nella prima sessione di libere, Leo ha fermato il cronometro sul tempo di 1 minuto 17 secondi 216, chiudendo a meno di un secondo (8 decimi e mezzo abbondanti) da Russell e a a meno di due decimi da Verstappen. Una giornata indimenticabile per Fornaroli, dunque, punta di diamante del programma piloti sviluppo della McLaren dove è anche il pilota di riserva ufficiale, sostituendo all’occorrenza Piastri o Norris in gara.