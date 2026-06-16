Fornaroli, prove in Haas con vista 2027

Nuovo “capitolo” nella crescita di Leonardo Fornaroli nel gotha della Formula 1 con il pilota piacentino atteso da una tappa importante nella sua crescita ai massimi livelli motoristici.

Dopo lo storico debutto di venerdì scorso nelle prove libere di Barcellona - pista di Montmeló - con la McLaren (sostituendo Lando Norris e firmando il quinto tempo della sessione, il migliore tra i debuttanti), Fornaroli passa temporaneamente alla Haas, con cui oggi e domani sosterrà alcuni test sulla pista spagnola di Jerez.

Una bella occasione per mettersi ulteriormente in mostra e farsi conoscere anche da un’altra scuderia. E chissà mai che non impressioni ed entri a pieno titolo nelle valutazioni per un “sedile” titolare 2027.