Fornaroli in pista del Gp d'Ungheria

Nuova grande opportunità per il pilota piacentino di Formula 1 Leonardo Fornaroli, guida di riserva della McLaren. Venerdì sarà lui a guidare la monoposto papaya di Oscar Piastri nelle prove libere 1 del Gran premio di Ungheria. È la seconda volta, dopo l’ottimo debutto sulla vettura di Lando Norris a Barcellona. «Non vedo l’ora di guidare la Mcl40 durante la prima sessione di prove libere di questo fine settimana all’Hungaroring - ha detto Fornaroli - sarà un’altra fantastica opportunità per continuare il mio percorso di crescita con la vettura e consolidare il prezioso lavoro che abbiamo svolto insieme al team a Barcellona. Ogni sessione è un’occasione per imparare di più, acquisire fiducia e contribuire al programma della squadra per il weekend. Nelle ultime settimane sono stato molto impegnato a Woking per preparare questa sessione - ha aggiunto - sia al simulatore sia presso l’Optimum Nutrition McLaren Performance Hub, per farmi trovare il più pronto possibile. Sono davvero grato a tutti i membri del team per il supporto che mi hanno dato finora. Non vedo l’ora di scendere in pista venerdì, divertirmi e sfruttare al massimo ogni giro per aiutare la squadra».