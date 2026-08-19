Ufficiale: Rrapaj al Piacenza per le prossime due stagioni

Per l'esordio ufficiale di coppa Italia del 31 agosto (al Garilli con la Correggese) ci sarà anche Paolo Rrapaj. Il Piacenza ha ufficializzato l'approdo in biancorosso del centrocampista di Palestrina che nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Ravenna, risultando decisivo per la promozione in C dei romagnoli di due anni fa. Il giocatore ha raggiunto Bobbio dove la squadra oggi, mercoledì 19 agosto, affronta la Bobbiese in un test amichevole.

Classe 1997, mancino e adattabile anche al ruolo di esterno di sinistra, Rrapaj ha firmato un contratto biennale dopo un lungo corteggiamento operato dal direttore sportivo Leonardo Calistri. Un giocatore dunque fortemente voluto dal Piace: valori tecnici, ma soprattutto personalità ed esperienza ciò che porta in dote Rrapaj per il gruppo di Arnaldo Franzini che, da domani, avrà a disposizione il 29enne ex Forlì e Sasso Marconi.