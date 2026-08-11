Giacomo Carini saluta il nuoto: «Lascio senza rimpianti, porto con me tanto orgoglio»

Giacomo Carini dice addio al nuoto agonistico. Il 29enne piacentino, reduce dal bronzo nei 100 farfalla ai Campionati italiani di Roma, ha annunciato che a dicembre chiuderà una carriera che lo ha portato tra l'altro a due Olimpiadi, Tokyo e Parigi, e sul podio europeo. «Ci abbiamo ragionato ed è il momento – racconta –. Sono stati anni splendidi, caratterizzati da tanti sacrifici che sono riuscito ad affrontare al meglio anche nel finale di carriera. Non ci sono rimpianti».

Prima dello stop definitivo ci saranno ancora alcuni mesi di allenamenti e gare, poi inizierà un nuovo capitolo. Carini non nasconde l’orgoglio per il percorso compiuto, anche nei momenti più difficili, quando i risultati tardavano ad arrivare. «Sono stati periodi brutti, ma sono stati tutti passaggi che mi hanno aiutato a crescere e maturare».

Nel futuro c’è già un progetto: «Da qualche mese sto programmando, sempre nell’ambito sportivo e in particolare giovanile». E non esclude un giorno di vedere, se diventasse papà, un figlio in piscina: «Se gli piacesse, sacrificherei tutto. Il nuoto è una vera palestra di vita».