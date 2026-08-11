Giacomo Carini saluta il nuoto: «Lascio senza rimpianti, porto con me tanto orgoglio»
Il 29enne piacentino, dopo il bronzo agli Italiani nei 100 farfalla annuncia il ritiro: «A dicembre stop. Sono stati anni splendidi, ma è il momento»
Corrado Todeschi
|9 ore fa
Giacomo Carini
Giacomo Carini dice addio al nuoto agonistico. Il 29enne piacentino, reduce dal bronzo nei 100 farfalla ai Campionati italiani di Roma, ha annunciato che a dicembre chiuderà una carriera che lo ha portato tra l'altro a due Olimpiadi, Tokyo e Parigi, e sul podio europeo. «Ci abbiamo ragionato ed è il momento – racconta –. Sono stati anni splendidi, caratterizzati da tanti sacrifici che sono riuscito ad affrontare al meglio anche nel finale di carriera. Non ci sono rimpianti».
Prima dello stop definitivo ci saranno ancora alcuni mesi di allenamenti e gare, poi inizierà un nuovo capitolo. Carini non nasconde l’orgoglio per il percorso compiuto, anche nei momenti più difficili, quando i risultati tardavano ad arrivare. «Sono stati periodi brutti, ma sono stati tutti passaggi che mi hanno aiutato a crescere e maturare».
Nel futuro c’è già un progetto: «Da qualche mese sto programmando, sempre nell’ambito sportivo e in particolare giovanile». E non esclude un giorno di vedere, se diventasse papà, un figlio in piscina: «Se gli piacesse, sacrificherei tutto. Il nuoto è una vera palestra di vita».
Leggi anche
- Orgoglio Giacomo Carini, bronzo tricolore nei 100 farfalla
- Giacomo Carini vola anche sui 100 farfalla, bronzo agli Assoluti
- Giacomo Carini: "La mia Olimpiade è da 7,5. Sulla Senna non avrei gareggiato”
- Olimpiadi di Parigi, Giacomo Carini si qualifica per le semifinali dei 200 farfalla
- Via all'Olimpiade di Giacomo Carini, il piacentino punta la semifinale nei 200 farfalla
- Giacomo Carini vince a Roma e stacca il pass per le Olimpiadi di Parigi
- Nuoto, alla Vittorino weekend di gare con mille atleti tra cui Giacomo Carini
- Nuoto, Giacomo Carini vince l'argento nei 200 farfalla agli Italiani assoluti