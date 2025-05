Dopo il record, esordio in B contro Superpippo per bomber Gabbiani

Settimana scorsa aveva centrato un record che resisteva dal 2019, ora si è finalmente regalato l’atteso debutto in Serie B. Parliamo ovviamente di Giacomo Gabbiani, attaccante piacentino, classe 2006, che nel torneo Primavera 1, a una giornata dal termine, con la sua Cremonese ha messo a segno la bellezza di 28 gol. Un bottino che lo pone ora a fianco di Zan Celar, altro ex grigiorosso che, con la maglia del Roma, firmò il primato ora eguagliato dal cannoniere che ha mossi i primi passi al River.

Da mesi si attendeva un suo impiego da parte di mister Stroppa in prima squadra: dopo alcune convocazioni culminate però da altrettante panchine, nel turno infrasettimanale di martedì che ha chiuso la stagione regolare cadetta, Gabbiani è stato gettato nella mischia a dieci minuti dalla fine nel match con il Pisa. Il 19enne è subentrato a Valoti proprio di fronte a Pippo Inzaghi in un’Arena Garibaldi ribollente di entusiasmo per il traguardo della Serie A raggiunto da oltre una settimana e che anche con la Cremo ha fatto valere la sua superiorità. Dopo l’ingresso di Gabbiani, la Cremonese ha accorciato le distanze per il 2-1 conclusivo. Ora scatta la fase playoff, la Cremonese entrerà in gioco dopo il turno preliminare.