Profumo di Serie A per bomber Gabbiani

Ancora incerto il futuro prossimo di Giacomo Gabbiani, il bomber di Niviano che, dopo i gol a raffica nell'ultimo campionato Primavera 1 (28 gol e 9 assist con titolo di cannoniere della storia della competizione) con la maglia della Cremonese, oggi, lunedì 14 luglio, ha preso parte al primo allenamento dei grigiorossi in vista del prossimo campionato di Serie A. Nella città del Torrazzo, due settimane di preparazione per la squadra di mister Nicola che vedrà Gabbiani aggregato al gruppo del quale fanno parte, tra gli altri, Vasquez, Okereke, Valoti e Azzi. Neopromossa che sicuramente apporterà ulteriori modifiche alla rosa e lo stesso Gabbiani è in attesa di novità dal procuratore Matteo Preziosi. Settimane fa l'interessamento dell'Inter per la formazione Under 23 di Serie C, ma di recente anche una squadra spagnola ha sondato il terreno intorno al piacentino che non intende sbagliare la scelta iniziale della sua carriera. Nel frattempo, preparazione atletica in città e poi, se ancora non sarà definito il destino del classe 2006, sarà ritiro a Livigno per respirare ancora, a pieni polmoni, il profumo della Serie A.