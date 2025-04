F2, due week end di gare per Leonardo Fornaroli

E' ora di nuove sfide in Formula 2 per Leonardo Fornaroli, atteso da venerdì a domenica dal Gran Premio del Bahrain a Sakhir, pista dove il pilota piacentino dell'Invicta Racing, insieme ai suoi avversari, ha disputato i test ufficiali dal 26 al 28 marzo scorsi. Fornaroli riparte dal secondo posto in classifica generale, frutto della piazza d'onore nella Sprint Race a Melbourne complice anche la cancellazione per maltempo della successiva Feature Race. Il Gran Premio del Bahrain (con un fuso orario di due ore avanti rispetto all'Italia) si aprirà venerdì con le prove libere dalle 10 alle 12,50 italiane, mentre le qualifiche si disputeranno tra le 14,55 e le 15,25. Sabato sarà la volta della Sprint Race alle 15,15, mentre domenica alle 12,25 in Italia scatterà la Feature Race. «Finalmente - il commento del pilota piacentino - si torna a correre con due week end consecutivi, prima in Bahrain e poi a Jeddah. Non vedo l'ora di ripartire, i test sono andati abbastanza bene e le sensazioni sono positive. A Jeddah sarà più complicato perché sarà la prima volta che guido su quella pista ma darò il massimo. Prima, però, testa a Sakhir».

Leonardo Fornaroli Leonardo Fornaroli Leonardo Fornaroli