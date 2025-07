Formula 2: Leo Fornaroli chiude settimo a Spa

Si chiude con il settimo posto e altri sei punti in classifica la proficua tre giorni belga di Leonardo Fornaroli in Formula 2. Stamattina il pilota piacentino dell'Invicta Racing ha stretto i denti in una Feature Race impegnativa, confermando alla riga del totale lo schieramento di partenza dopo l'analoga posizione delle qualifiche di venerdì.Nel mezzo, il dolcissimo sabato che lo ha visto trionfare nella Sprint Race, cogliendo il secondo successo consecutivo nella gara corta dopo quello di Silverstone.Per Leo, il bottino dei tre giorni a Spa-Francorchamps è di 17 punti, che permettono al piacentino di difendere il terzo posto dove era salito ieri dopo la vittoria in Sprint Race.Per lui 121 punti, a -1 dall'ex leader Richard Verschoor, ora secondo, mentre in testa adesso c'è Alexander Dunne con 137 punti, che ha sfruttato la pole position per vincere la Feature Race davanti ad Arvid Lindblad e a Roman Stanek, compagno di scuderia di Fornaroli.