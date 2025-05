Fornaroli vola in prova a Montecarlo: è terzo

Terzo posto in qualifica per Leonardo Fornaroli al Gran Premio di Monaco, quinto atto della stagione di Formula 2 iniziato ieri con le prove libere e proseguito oggi con i riscontri cronometrici in vista delle due gare.

Il pilota piacentino dell'Invicta Racing ha fatto registrare il secondo miglior tempo del gruppo B (1' 21" 688) di piloti, suddivisi in due griglie di prove cronometrate per evitare eccessivo traffico e rischio di collisioni. Il regolamento prevedeva che l'autore del miglior giro in assoluto avrebbe portato a casa la pole position, mentre il pilota più veloce nell'altro gruppo avrebbe visto assegnato il secondo posto in gara, così in alternanza fino all'ultima fila dello schieramento.

La pole position è stata firmata da Alexander Dunne, pilota della Rodin Motorsport e attuale leader della classifica stagionale. Per lui, il tempo di 1 minuto 21 secondi 142, inferiore di soli tre millesimi di secondo a quello del francese Victor Martins (Art Grand Prix).

Domani alle 14.15 il via della Sprint Race (dove Fornaroli partirà ottavo), mentre domenica alle 9.40 scatterà la Feature Race.