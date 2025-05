Oggi il Gp di Montecarlo, Fornaroli a caccia di punti

Dopo il terzo posto delle qualifiche, il settimo nella Sprint Race di ieri, valso due punti in classifica generale, e oggi sarà tempo di gara a tutti gli effetti. A Montecarlo, Leonardo Fornaroli sarà ancora una volta protagonista del Gp di Formula 2 che va in scena sulla sempre affascinante pista monegasca. Il pilota piacentino partirà dalla terza fila ma che, ancora una volta, cercherà di macinare punti, come del resto è avvenuto in ogni singola giornata di gare dall'inizio del Mondiale. Ora il 20enne è al quarto posto della classifica generale a quota 54 punti, in una graduatoria guidata da Dunne, a 65. Semafori verdi dalle 10.