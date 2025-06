Gabbiani, il bomber dei record: «Quando non segno, sono intrattabile»

I 19 anni li festeggerà tra sei giorni, il 19 giugno, su una spiaggia ad Ibiza e con tutta probabilità lo farà ancora all'oscuro di ciò che sarà il suo futuro professionale. Giacomo Gabbiani però, «ha la fila» di pretendenti perché l'attaccante della Cremonese ha chiuso la stagione con numeri da record: 28 gol in 37 gare disputate, dieci assist con la numero dieci sulle spalle. Un predestinato che ha soltanto assaporato il clima della Serie B (i grigiorossi sono stati promossi in massima serie) ma che ha concluso il suo percorso all'interno del settore giovanile.

«Non so ancora dove giocherò l'anno prossimo - ha detto lo stesso attaccante di Niviano in un'intervista pubblicata sul quotidiano Libertà in edicola - ma so per certo che sono atteso da una stagione molto importante e che voglio proseguire nell'attività che mi riesce meglio: fare gol».

L'idolo del 19enne è Lautaro Martinez, probabilmente perché proprio le caratteristiche del fuoriclasse argentino sono quelle del piacentino dal gol nel sangue e dalla personalità spiccata. Proprio dell'Inter Under 23 è stato finora l'offerta più concreta, ma il giocatore, assistito dal procuratore Matteo Preziosi, sembra ambire a qualcosa di più di una Serie C. Telefonate sono arrivate anche da una squadra portoghese, ma il futuro di Gabbiani per ora resta ancora incerto.