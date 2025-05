Il Principato di Leo: «Quanta adrenalina, qualifiche decisive»

Non c’è sosta per la Formula 2 e per il pilota piacentino Leonardo Fornaroli, reduci dall’intenso week end italiano a Imola.

Il presente si chiama Montecarlo, con la quattro giorni monegasca che caratterizzerà il quinto round 2025 del circuito.

Domani spazio alle prove libere dalle 15 alle 15.45, mentre venerdì sarà il giorno delle qualifiche, con il gruppo A dei piloti in pista dalle 15.10 alle 15.26 e il gruppo B protagonista dalle 15.34 alle 15.50.

Sabato come di consueto la Sprint Race, che scatterà alle 14.15, mentre domenica mattina alle 9.40 si correrà la Feature Race conclusiva.

Il pilota piacentino dell’Invicta Racing si presenta nel Principato forte del quarto posto in classifica generale con 52 punti, unico tra chi lo precede a essere sempre andato a punti nelle sette gare disputate nei quattro Gran premi fin qui andati in archivio. Fornaroli è a -3 da Verschoor (terzo a quota 55) e a -6 da Browning, secondo con 58 punti, mentre la classifica è guidata da Dunne, vincitore della Feature Race di Imola e sul trono con 64 punti. Nel week end romagnolo, Leo ha centrato il settimo posto nella Sprint Race (confermando la posizione di partenza in griglia) e la quinta posizione nella Feature Race, dove era partito in seconda fila (quarta posizione).

«Non vedo l’ora di guidare a Montecarlo - le parole di Fornaroli alla vigilia della nuova avventura - una pista bellissima dove l’adrenalina sale sempre al massimo, soprattutto nel giro secco in qualifica. A proposito di qualifiche: saranno veramente importanti, perché in gara è quasi impossibile sorpassare se non in partenza e al primo giro. È la mia quarta volta su questo tracciato, la prima in Formula 2, sono pronto; ci siamo allenati tanto, farò del mio meglio per centrare un buon risultato, soprattutto dopo il week end un po’ altalenante di Imola».