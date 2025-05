Prove ridotte, Fornaroli finisce al quarto posto a Imola

Inizia con un quarto posto nelle qualifiche la tre giorni italiana di Leonardo Fornaroli nel Gran premio di Imola di Formula 2, quarto appuntamento targato 2025.

Il pilota piacentino classe 2004 dell’Invicta Racing ha fermato il cronometro sul tempo di 1 minuto 27 secondi 702, mentre la pole è andata a Beganovic (1’ 27” 418), appena davanti per tre millesimi di secondo a Montoya, mentre terzo è Martins con il crono di 1’ 27” 424.



Oggi alle 14.15 ci sarà la Sprint Race, dove Fornaroli partirà in quarta fila in virtù dell’inversione dei primi dieci tempi, ma domani alle 10 sarà nella seconda linea nell’attesa Feature Race.

Domenica ovviamente davanti a tutti partirà Beganovic, mentre oggi la posizione privilegiata andrà a Crawford.

«È stata - commenta il piacentino - una qualifica molto difficile, è anche andata bene considerato tutto: la bandiera rossa avrebbe potuto avere effetti molto peggiori. Avevo un ottimo feeling con la vettura, sentivo la macchina molto performante. Avrei potuto fare molto di più, ma in certe circostanze bisogna accontentarsi anche che non ci siano stati danni maggiori». Le qualifiche sono state sospese a sette minuti dalla fine per un incidente a Maini, impedendo a tutti i piloti l'ultimo assalto alla pole position.