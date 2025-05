A Imola manca il guizzo, Fornaroli quinto nella Future Race

Ancora tanta regolarità e ancora punti in classifica. Leonardo Fornaroli chiude il week end italiano di Formula 2 sulla pista di Imola con il quinto posto nella Feature Race, dove scattava in seconda fila dopo il quarto tempo fatto registrare nelle qualifiche. All'indomani della settima piazza nella Sprint Race, il pilota piacentino dell'Invicta Racing ha dato nuovamente battaglia, arrivando però giù dal podio. Mattatore di giornata, Alexander Dunne (Rodin Motorsport), che all'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" della città romagnola ha firmato il colpo doppio: vittoria nella corsa e vetta di una classifica generale stravolta con la complicità di Luke Browning (Hitech Tgr), secondo ieri a Imola e ora a -6 dall'irlandese. Il podio di giornata è completato dallo svedese Dino Beganovic, giunto davanti a Lindblad e allo stesso Fornaroli. In classifica generale, il piacentino scivola al quarto posto a quota 52 punti.