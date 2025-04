Rimonta di Fornaroli e 9° posto in Bahrain

Nono posto in rimonta per Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) nella Sprint Race di oggi, sabato 12 aprile, a Sakhir nel Gran Premio del Bahrain. Dopo la pole position centrata ieri e che permetterà al piacentino di partire davanti a tutti domani nella Feature Race, Leonardo (che per regolamento è partito oggi in decima posizione in virtù dell'inversione dei primi dieci tempi) ha dimostrato ancora una grande stoffa, mettendo a segno una rimonta spettacolare. La vittoria è andata a Pepe Martì, seguito da Verschoor e Dürksen, quest'ultimo leader della classifica con 16 punti, davanti allo stesso Verschoor con 13, mentre domenica Fornaroli (che oggi ha sfiorato l'area punti, prevista per i primi otto della Sprint Race) capitalizzerà i due punti della pole position di venerdì e salirà al quarto posto a quota 10. Tutto questo salvo eventuali penalizzazioni dei commissari che potrebbero far cambiare la classifica. Il pilota piacentino dell'Invicta Racing era scivolato in diciassettesima posizione per poi risalire fino al nono posto in una gara dove la strategia e gli imprevisti di gara (ingressi della Safety Car) non gli hanno sorriso. Domenica alle 13,25 italiane, Fornaroli scatterà in pole nella Feature Race che chiuderà il Gran Premio del Bahrain.