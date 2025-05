Super Gabbiani, record di gol a un passo

Ad un passo da un record storico, con l’obiettivo di squadra già in tasca. Ancora due giornate per chiudere il campionato Primavera 1, ma se la Cremonese può già festeggiare il merito è soprattutto di Giacomo Gabbiani.

L’attaccante piacentino continua a volare nelle giovanili grigiorosse e all’ultimo minuto del derby contro l’Atalanta ha firmato l’1-0 che ha blindato la salvezza della squadra di Elia Pavesi. Deviando in rete il bel cross del compagno Tosi, Gabbiani ha assicurato al gruppo un’altra stagione nel massimo campionato giovanile italiano.

Promozione dalla Primavera 2 a cui aveva contribuito a suon di gol, ben 20 in 28 partite, nella stagione 2023/24. Ma non è stato un problema il salto di categoria, che ha visto il talento di Rivergaro sfidare Roma, Inter, Juve e tante altre con coraggio e la giusta dose di incoscienza.

Sono infatti arrivati 27 gol, bottino storico tanto da essere ad un passo dal record di 28 firmato da Celar (Roma) qualche stagione fa. Nelle ultime due gare contro un Udinese già retrocesso e un Bologna condannato ai playout, ecco la possibilità di prendersi una storica vetta solitaria.

Dopo 52 reti e 13 assist nell’esperienza in Primavera, Gabbiani sembra davvero pronto al salto fra i grandi alla fine di questa stagione. Vedremo se con la stessa Cremonese, con cui ha firmato un contratto da professionista nel 2024, ma non ha ancora esordito e raccolto una manciata di panchine, oppure se in prestito in un’altra società.