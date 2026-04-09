Perugia schiacciasassi, Gas Sales ko

Il calore del Palabanca non è bastato alla Gas Sales Bluenergy per pareggiare i conti con Perugia nella semifinale playoff. Gli umbri (primi in stagione regolare di Superlega e già in final four di Champions League, di cui sono campioni in carica) si sono confermati una vera e propria schiacciasassi, vincendo per 3-1.

Come già in gara 1, Piacenza ha lottato e provato a reagire a tutte le difficoltà (prima fra tutte l'assenza di Mandiraci), ma alla fine si è arresa 18-15; 25-22, 20-25 e 20-25.

La serie è dunque sul 2-0, domenica si gioca la terza sfida a Perugia: una partita da vincere assolutamente per la Gas Sales, per non abbandonare la corsa scudetto.

La partita

Primo set

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e Simon al centro, Andringa e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Mandiraci è in panchina per un problema alla spalla, Bergmann è il secondo libero. Perugia risponde con Giannelli e Ben Tara in diagonale, Russo e Crosato al centro, Semeniuk e Plotnytskyi alla banda, Colaci è il libero.

Perugia cerca subito l’allungo (4-7) con l’ace di Plotnytskyi, ancora uno scambio e poi Galassi (che ha accusato nausea) deve lasciare il posto a Comparoni che poco dopo con un block in consegna ai suoi la parità a quota otto. Gli ospiti sono molto attenti a muro, due blok in nel giro di pochi scambi li proiettano a più quattro (11-15), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fatica a trovare colpi e misura, dentro Mandiraci. Perugia non fa sconti, nuovo ace per il più sette (15-22), sono nove i set point per gli umbri (15-24), i biancorossi ne annullano tre prima di capitolare.

Secondo set

Dai blocchi esce forte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (4-0) con Lorenzetti a chiamare subito tempo e alla ripresa del gioco altri due punti biancorossi con Bovolenta protagonista prima a muro e poi con un diagonale (6-0). Perugia rosicchia punti (8-5), ace di Gutierrez ed è 12-7, Andringa protagonista, sua la bomba che fa mantenere a Piacenza cinque lunghezze di vantaggio (15-10). L’ace di Plotnytskyi riporta a meno tre Perugia (15-12) con Boninfante a chiamare tempo e al rientro in campo il muro di Porro chiude una lunga azione (16-12). Errore in attacco biancorosso e block in subito, Perugia è a meno uno (19-18), Simon segna il più due (20-18), Perugia risponde con un block in, Simon ancora a segno (21-19). L’attacco out degli umbri consegna tre set point a Piacenza (24-21) che chiude alla seconda occasione.

Terzo set

Sul tre pari Perugia segna un break di due punti (3-5), Piacenza fatica, dalla linea dei nove metri qualche errore arriva, gli umbri ringraziano, il block in sull’attacco di seconda intenzione di Porro vale il più quattro (11-15) con Boninfante che chiama tempo. Perugia sbaglia poco o nulla, Piacenza qualche punto lo rosicchia (20-23), sono quattro i set point per gli umbri (20-24) che chiudono alla prima occasione.

Quarto set

Due ace consecutivi di Bovolenta (4-2), il bandolo della matassa è in mano a Piacenza (8-6), sul 10-7 Lorenzetti chiama tempo e al rientro in campo tre punti conditi con un ace fanno pareggiare agli umbri i conti a quota dieci. Allunga Piacenza con il block in di Simon e il mani fuori di Gutierrez (15-12), Perugia torna ad una lunghezza (15-14), e trova la parità poco dopo a quota sedici. Con un block in gli umbri si portano avanti (18-19), Andringa pareggia i conti, doppio vantaggio ospite ancora con due block in (19-21) con Boninfante a chiamare tempo. Perugia viaggia, ace di Russo ed è più quattro (19-23), altro ace di Russo e sono cinque match ball (19-24) per gli umbri che alla seconda occasione con Semeniuk.

Il commento di coach Dante Boninfante

Alla fine, il commento dell'allenatore della Gas Sales Bluenergy, Dante Boninfante: «Bisogna riconoscere quando gli avversari giocano bene e sono più forti. I set che anche oggi hanno vinto di fatto non sono mai stati in discussione, anche nel quarto abbiamo giocato punto a punto, siamo stati anche in vantaggio ma poi sul finire siamo crollati. Onore agli avversari, adesso cercheremo di recuperare energie soprattutto mentali e giocarci tutto domenica, ultima spiaggia per noi. Certo in questa stagione la fortuna in fatto di infortuni si è dimenticata di noi, non è facile per i ragazzi affrontare al massimo ogni partita in queste condizioni».

Il tabellino

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza - Sir Susa Scai Perugia 1-3 (18-25, 25-22, 20-25, 20-25)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Andringa 12, Galassi 1, Porro 1, Gutierrez 14, Simon 12, Bovolenta 18, Pace (L), Comparoni 7, Mandiraci 2, Loreti, Iyegbekedo, Leon, Travica. Ne: Bergmann (L). All.: Boninfante.

Sir Susa Scai Perugia: Ben Tara 22, Semeniuk 10, Russo 14, Giannelli 2, Plotnytskyi 15, Crosato 5, Colaci (L), Dzavoronok 1, Cvanciger, Solé. Ne: Argilagos, Loser, Ishikawa, Gaggini (L). All.: Lorenzetti.

Arbitri: Giardini di Verona, Carcione di Roma.

Note: durata set 25’, 30’, 27’ e 29’ per un totale di 111’.

Spettatori 3450 per un incasso di 45.700 euro.

Mvp: Wassim Ben Tara.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 18, ace 5, muri punto 8, errori in attacco 7, ricezione 44% (15% perfetta), attacco 50%.

Sir Susa Scai Perugia: battute sbagliate 8, ace 6, muri punto 12, errori in attacco 6, ricezione 47% (23% perfetta), attacco 52%