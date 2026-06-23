Mandiraci addio, la Gas Sales sceglie Robinson
Il turco ormai sposo del Galatasaray, ingaggiato lo schiacciatore statunitense
Redazione Online
|1 ora fa
Cooper Robinson
La Gas Sales Bluenergy è ormai costretta a rassegnarsi a perdere Efe Mandiraci. Il giocatore turco è ormai prossimo a tornare in patria al Galatasaray, al termine di un braccio di ferro che ha visto i biancorossi cedere nonostante il contratto in essere. Resta aperto (e la società biancorossa darà "battaglia" legale) il nodo legato all'indennizzo da riconoscere a Piacenza.
La dirigenza è corsa ai ripari, ingaggiando lo schiacciatore statunitense Cooper Robinson, secondo quanto riporta in anteprima dal sito volleyball.it.
Robinson, classe 2002, nell'ultima stagione impegnato in Giappone con Hiroshima, a sua volta aveva trovato l'accordo con i polacchi del Zaksa, ma alla fine ha scelto Piacenza.
La dirigenza è corsa ai ripari, ingaggiando lo schiacciatore statunitense Cooper Robinson, secondo quanto riporta in anteprima dal sito volleyball.it.
Robinson, classe 2002, nell'ultima stagione impegnato in Giappone con Hiroshima, a sua volta aveva trovato l'accordo con i polacchi del Zaksa, ma alla fine ha scelto Piacenza.