Mandiraci mvp dei quarti playoff

Ramazan Efe Mandiraci ha vinto il premio di miglior giocatore dei quarti di finale playoff di Superlega, durante i quali ha guidato la sua Gas Sales Bluenergy alla vittoria in cinque gare su Modena. Per i turco, il classe 2002, sono infatti arrivati 102 punti totali, frutto di 82 attacchi vincenti, 5 muri e ben 17 ace, oltre al riconoscimento di mvp in occasione di gara 2 e gara 5.

I numeri in stagione di Mandiraci raccontano di 455 punti totalizzati in tutte le competizioni in cui lo schiacciatore si è trovato protagonista: 361 attacchi portati a termine, 24 muri e la bellezza di 70 ace.

Domani sera, prima di gara 2 di semifinale contro Perugia al Palabanca (inizio 20.30, umbri avanti 1-0 nella serie), Mandiraci riceverà il premio. La sua presenza in campo, purtroppo per i biancorossi, è però in dubbio a causa di un problema alla spalla.

«Sono contento per questo riconoscimento che non mi aspettavo - commenta il turco - è bello vedere che tutto il lavoro in palestra e l’impegno in settimana con i compagni portino a risultati di squadra e individuali. Sarà bello ricevere il premio in un Palabanca con tanta gente presente, nella prima partita di semifinale ci sono state delle differenze tra noi e Perugia, ma si parla di dettagli che hanno orientato il match. La testa è a gara 2, si lavora per pareggiare i conti».