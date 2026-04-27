Via Morigi a senso unico, la sperimentazione slitta a fine giugno a scuole chiese
La direzione sarà da via Cella verso via XXIV Maggio e in contemporanea partiranno i lavori di riasfaltatura. Più imminente, invece, l’introduzione del senso unico in una dozzina vie minori della città
Gustavo Roccella
|16 minuti fa
Via Morigi diventerà a senso unico
Slitta a fine giugno la sperimentazione del senso unico in via Morigi, inizialmente prevista per la primavera. Il Comune ha scelto di attendere la chiusura dell’anno scolastico, vista la presenza della scuola Pezzani e il traffico negli orari di entrata e uscita. La nuova viabilità prevederà un’unica direzione da via Cella verso via XXIV Maggio, in ingresso al centro.
In contemporanea partiranno i lavori di riasfaltatura, molto attesi per il degrado del manto stradale. Prima dell’avvio, sarà organizzata una consultazione con i residenti, dopo le richieste dei comitati di quartiere.
L’intervento punta a migliorare sicurezza e fruibilità di una strada stretta e molto frequentata, tra clinica, scuola e attività commerciali. Il progetto prevede un percorso pedonale protetto da cordoli sul lato ovest, mantenendo però parcheggi e alberi esistenti. Non è prevista una pista ciclabile per mancanza di spazio.
Più imminente, invece, l’introduzione del senso unico in una dozzina vie minori cittadine, per risolvere criticità della circolazione.
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