Con Moncler e Daikin Castel San Giovanni si fa il maquillage

Se le richieste di Moncler e Daikin di ampliare ulteriormente i loro insediamenti nel polo logistico verranno accolte, in cambio Castel San Giovanni si vedrà finanziare un sostanzioso pacchetto di opere pubbliche, pari a oltre due milioni di euro. Tra queste potrebbero rientrare il rifacimento di una parte di corso Matteotti, l’abbattimento di barriere architettoniche, la sostituzione di tutti i parcometri, la realizzazione di un parcheggio tra via Costa e via Pascoli. Altri 200 mila euro verranno utilizzati per il recupero dei fontanili tra Castello e Sarmato.

Ai 2 milioni di euro di compensazioni, secondo i dati forniti dal vicesindaco Giovanni Cattanei, si aggiunge poi un pacchetto di altri 9 milioni di euro di opere che, come da convenzione con l’ente pubblico, il soggetto cosiddetto attuatore dell’ampliamento deve realizzare. Tra queste c'è anche un nuovo parcheggio attrezzato per 82 camion all'ingresso del polo logistico e l'abbattimento e ricostruzione del cavalcavia dell'A21 lungo la strada del Colombarone.