Moncler, il nuovo maxi magazzino di Castello porterà oltre 300 nuovi posti di lavoro

Sarà un magazzino di 100mila metri quadrati coperti, in grado, di produrre 4 megawattora di potenza tramite pannelli fotovoltaici. Costerà, tra capannone impianti e tecnologia necessaria, 80 milioni di euro nell’arco di quattro anni, e porterà oltre 300 nuovi posti di lavoro. Il tutto a regime a partire dal 2028. Sono alcuni dei dettagli del nuovo insediamento a sud dell’A21 e a est della strada del Colombarone che consentirà a Moncler di ampliarsi. In attesa che sabato il consiglio comunale dia o meno il via libera all'intervento, un primo disco verde è arrivo in sede di commissione. L’ampliamento viene considerato di interesse sovracomunale. Non a caso il testo dell’accordo territoriale da siglare tra comune di Castel San Giovanni e Provincia prevede un “indennizzo” di mezzo milione di euro a testa anche per Sarmato e Borgonovo. Castel San Giovanni incasserà invece oltre due milioni di euro di contributi che potrà investire in opere pubbliche. Ma l'intervento non mette tutti d'accordo e c'è chi teme ricadute su viabilità e ambiente.