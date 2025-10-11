È il giorno di Villa Verdi: la dimora del maestro riapre i cancelli dopo tre anni

Oggi, 11 ottobre, il giorno dopo il 212° compleanno del maestro, Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova riapre straordinariamente al pubblico grazie alla collaborazione tra la delegazione piacentina del Fai, la Soprintendenza e il Ministero della Cultura. Le visite, previste ogni mezz’ora dalle 10 alle 17, rappresentano un’occasione unica per ammirare spazi rimasti chiusi per tre anni, dall’ultima apertura del 30 ottobre 2022. L’iniziativa ha suscitato l’interesse di cittadini e istituzioni, tra cui l’assessore alla cultura del Comune di Piacenza, Christian Fiazza, che auspica «visite programmate future e l’eventuale istituzione di collegamenti dedicati per chi non possiede un’auto».

Il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (FdI) sottolinea che Villa Verdi necessita «non solo di frasi di circostanza, ma di investimenti concreti e piani chiari, affinché il luogo diventi un centro pulsante di cultura e turismo nazionale e internazionale».