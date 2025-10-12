Villa Verdi, oltre 800 visite. Oggi si replica
Grande successo per i due giorni di apertura straordinaria della casa del Maestro a Sant'Agata di Villanova grazie a Fai, Soprintendenza e Ministero della Cultura
Valentina Paderni
|1 ora fa
È un colpo d’occhio non indifferente trovare così tanta gente tutta concentrata nella piccola frazione di Sant’Agata. La straordinaria apertura di Villa Verdi ha catturato l’attenzione di tanti visitatori, ieri 825. Oggi l’eccezionale esperienza si ripete, dalle 10 alle 17 (con ultimo ingresso alle 16). A tre anni dalla chiusura, l’abitazione del Maestro è tornata ad accogliere pubblico grazie all’impegno del Fai e alla collaborazione di Soprintendenza e ministero della Cultura.
