Villa Verdi, oltre 800 visite. Oggi si replica

È un colpo d’occhio non indifferente trovare così tanta gente tutta concentrata nella piccola frazione di Sant’Agata. La straordinaria apertura di Villa Verdi ha catturato l’attenzione di tanti visitatori, ieri 825. Oggi l’eccezionale esperienza si ripete, dalle 10 alle 17 (con ultimo ingresso alle 16). A tre anni dalla chiusura, l’abitazione del Maestro è tornata ad accogliere pubblico grazie all’impegno del Fai e alla collaborazione di Soprintendenza e ministero della Cultura.

I visitatori in attesa

In attesa del proprio turno

Si svelano gli interni

Gruppi da quindici persone