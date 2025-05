Da 100% Progetto Vita 20mila euro per i defibrillatori

100% Progetto Vita: iniziativa che ha permesso di raccogliere circa 20mila euro da destinare all'adeguamento della rete di defibrillatori delle scuole del territorio piacentino. Domani, dalle 9.30, partirà la mezza maratona con ben 1.900 atleti provenienti da tutto il mondo ai nastri di partenza . Nel pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio, però i veri protagonisti della 28esima Placentia Half Marathon sono stati bambini, cittadini e rappresentanti di aziende e associazioni di categoria che hanno partecipato al tradizionale appuntamento con: iniziativa che ha permesso di raccogliere circa 20mila euro da destinare all'adeguamento della rete di defibrillatori delle scuole del territorio piacentino.

Sorrisi, scarpe da ginnastica, pettorine e il desiderio di far parte della grande tre giorni di festa della Placentia Half Marathon. "Momenti di fondamentale importanza che permettono di crescere e di stimolare iniziative che guardano al futuro - le parole di Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita -. Grazie a questi fondi manuterremo i defibrillatori che ne hanno bisogno, amplieremo la rete e faremo tanta sensibilizzazione nelle scuole".

Chiunque può salvare una vita, anche i più piccoli: "Partiamo dagli studenti perché tutti possono essere d'aiuto imparando l'utilizzo dell'apparecchio e portando a casa ai propri genitori insegnamenti e indicazioni" conferma Aschieri. Tra i bambini e le famiglie che hanno partecipato alla camminata di tre chilometri tra le vie del centro storico anche il professore Giuseppe Olmi, salvato due volte - prima nel novembre del 2017 e poi nel dicembre del 2022 - grazie al precoce utilizzo del defibrillatore. "Ho avuto la doppia fortuna di essere a Piacenza, perchè da altre parti non so se avrei avuto l'opportunità di raccontare di essere sopravvissuto a due arresti cardiaci" le sue parole.

A guidare il corteo insieme a tanti bambini i volontari di Anpas. "Per noi è un onore essere da sempre al fianco di Progetto Vita - evidenzia il coordinatore provinciale Paolo Rebecchi -. Oggi è una giornata di festa con al centro un obiettivo importante: continuare a sensibilizzare le persone e investire nella rete di defibrillatori". Del suo stesso avviso il vicepresidente di progetto Vita Ernesto Grillo: "Il defibrillatore da solo non salva nessuna vita. A Piacenza oltre 110mila persone hanno seguito almeno un corso per apprendere il corretto utilizzo del Dae. Investiamo nella cultura della prevenzione e dell'intervento precoce".