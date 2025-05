Scopri il percorso della Placentia Half Marathon

Partenza da piazza Cittadella alle 9.30, giro in centro storico per il primo passaggio in piazza Cavalli passando per il Facsal traboccante dell'entusiasmo dei bambini, poi discesa verso l'argine del fiume Po, Borgotrebbia, barriera Torino, via Manfredi, lo stadio, il temutissimo corso Europa, il Pubblico passeggio e la volata verso il traguardo di piazza Cavalli. Questo il percorso che i 1.900 partecipanti all'edizione 2025 della Placentia Half Marathon devono affrontare. Tempo limite per correre i 21 chilometri e 97 metri: tre ore.